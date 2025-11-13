Venez découvrir les métiers de l’industrie L’Haÿ-les-Roses – Agence L’Hay-les-Roses L’Haÿ-les-Roses

Venez découvrir les métiers de l’industrie Jeudi 13 novembre, 13h30 L’Haÿ-les-Roses – Agence L’Hay-les-Roses Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T13:30:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T13:30:00 – 2025-11-13T16:00:00

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie Pourquoi participer ? Cet atelier, en partenariat avec FORINDUSTRIE, vous permettra d’explorer des métiers passionnants, de comprendre les compétences recherchées dans ce secteur. L’industrie est un domaine en pleine transformation, avec de nombreuses opportunités ! Cette initiative unique a pour ambition de combattre les idées reçues et d

L'Haÿ-les-Roses – Agence L'Hay-les-Roses 94240 L'Haÿ-les-Roses L'Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Ile-de-France

