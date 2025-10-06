Venez découvrir les métiers du bâtiment avec le CFA de Caen ! Agence MONDEVILLE Caen

Venez découvrir les métiers du bâtiment avec le CFA de Caen ! Lundi 6 octobre, 14h00 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-06T14:00 – 2025-10-06T16:00

Fin : 2025-10-06T14:00 – 2025-10-06T16:00

Vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités ou découvrir le secteur du bâtiment ? Participez à notre visite du CFA et découvrez les nombreux métiers et formations disponibles. Cet événement est l’occasion idéale pour vous informer, rencontrer des professionnels et envisager une formation qui vous ouvrira les portes d’un avenir prometteur. Vous aurez l’opportunité de visiter l’établissement, de découvrir les ateliers et les formations proposées. Ne ratez pas cette chance de donner un nouvel élan à votre carrière !

Durée de l’événement : 2 heures (14h00/16h00)Étapes de l’événement :- Accueil et présentation du CFA- Visite guidée de l’établissement et des ateliers- Présentation des formations disponibles- Session de questions-réponses avec les professionnelsInvitation à venir avec votre CV pour des conseils personnalisés !

Agence MONDEVILLE 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

