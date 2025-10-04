Venez découvrir les nouvelles ressources numériques ! Bibliothèque De Beauchamps Beauchamps

Venez découvrir les nouvelles ressources numériques ! Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Beauchamps Somme

Gratuit, Entrée libre

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

En partenariat avec le département de la Somme, le réseau des bibliothèques des Villes Soeurs vous propose des ressources numériques accessibles 7 jours sur 7, 24h sur 24, sur ordinateur, tablette ou smartphone! Vidéo à la demande, presse, musique, jeunesse, livres numériques, autoformation…

Bibliothèque De Beauchamps 2 ter rue de la mairie 80770 Beauchamps Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France 0322610464 http://bibliotheques.villes-soeurs.fr

Communauté de communes des Villes Soeurs