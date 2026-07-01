Venez découvrir les reines de la nuit, Clos du Château, Géraudot

Informations pratiques

Venez découvrir les reines de la nuit Vendredi 17 juillet, 20h45 Clos du Château Aube

Sortie gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:45:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:45:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Elles ont longtemps fait l’objet de croyances et de légendes ! Venez découvrir les véritables secrets de ces espèces à travers un diaporama commenté puis une balade nocturne où nous tenterons de les écouter !

Clos du Château Géraudot Géraudot 10220 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « boullier.e@fdc10.org »}]

Au cours d’une soirée, venez découvrir l’univers fascinant des chauves-souris.

Vincent TERNOIS