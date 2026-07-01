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AGENDA · Géraudot

Venez découvrir les reines de la nuit, Clos du Château, Géraudot

vendredi 17 juillet 2026 · Clos du Château · Géraudot

Venez découvrir les reines de la nuit, Clos du Château, Géraudot

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Clos du Château
Adresse
Géraudot
Ville
10220 Géraudot
Département
Aube
Tarif
Sortie gratuite sur inscription

Venez découvrir les reines de la nuit Vendredi 17 juillet, 20h45 Clos du Château Aube

Sortie gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:45:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:45:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Elles ont longtemps fait l’objet de croyances et de légendes ! Venez découvrir les véritables secrets de ces espèces à travers un diaporama commenté puis une balade nocturne où nous tenterons de les écouter !

Clos du Château Géraudot Géraudot 10220 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « boullier.e@fdc10.org »}]
Au cours d’une soirée, venez découvrir l’univers fascinant des chauves-souris.

Vincent TERNOIS