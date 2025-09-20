Venez découvrir les vestiges du Château de Fressin lors des Journées Européennes du Patrimoine Fressin

Venez découvrir les vestiges du Château de Fressin lors des Journées Européennes du Patrimoine

9 rue de la lombarderie Fressin Pas-de-Calais

Visites guidées et costumées au Château de Fressin

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire médiévale grâce à des visites guidées en costume au cœur des vestiges du château de Fressin.

Une manière vivante et ludique de (re)découvrir ce site emblématique en famille !

Accès libre et gratuit au site. .

9 rue de la lombarderie Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 86 56 11

