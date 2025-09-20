Venez découvrir l’histoire de cet arbre remarquable ! Mûrier – Arbre remarquable Pierrerue

Venez découvrir l’histoire de cet arbre remarquable ! 20 et 21 septembre Mûrier – Arbre remarquable Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Venez flâner dans les ruelles du hameau de Combejean et découvrez l’histoire de cet arbre remarquable qui a plus de 400 ans !

Découverte libre à l’aide de panneaux explicatifs, du mûrier de Combejan, classé « Arbre Remarquable de France » depuis 2015.

Mûrier – Arbre remarquable Place du Murier, 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie Ce mûrier a été planté sous l’ordonnance royale d’Henri IV depuis plus de 400 ans. Véritable star de la commune, il est classé depuis 2015 « Arbre Remarquable de France ».

En 1602, pour relancer la production de soie en France, Henri IV prend une ordonnance royale imposant à chaque paroisse de posséder une pépinière de mûriers, puisque leurs feuilles servent de nourriture aux chenilles du ver à soie. L’arbre étant creux à l’intérieur, un cerclage métallique a été posé il y a une centaine d’années en haut de son tronc pour l’empêcher de s’ouvrir. Le tronc mesure 3,7 m de circonférence, et 3,90 m au niveau du cerclage. Il a un diamètre de frondaison de 9 m pour une hauteur de 6 à 7 m.

