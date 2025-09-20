Venez découvrir l’histoire de la maison Civet Maison Civet Euville

Venez découvrir l’histoire de la maison Civet Maison Civet Euville samedi 20 septembre 2025.

Venez découvrir l’histoire de la maison Civet Samedi 20 septembre, 15h00 Maison Civet Meuse

Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée de l’un des quatre sites lorrains sélectionnés pour le Loto du patrimoine de la Fondation Bern. Découvrez l’histoire de la maison Civet et le travail de préservation réalisé par les bénévoles de l’association Euville Patrimoine et Culture. René Maillard, président de l’association, partagera sa passion pour ce site remarquable des carrières d’Euville.

Maison Civet 19 chemin de Gonfontaine, 55200 Euville Euville 55200 Euville Meuse Grand Est 06 06 57 52 50 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083200816959 Tout d’abord école primaire à classe unique, puis chapelle catholique, et enfin logements, la maison Civet est l’un des derniers vestiges de la cité ouvrière construite par la compagnie Civet, qui exploitait à son apogée une partie des fameuses carrières d’Euville.

Visite commentée de l’un des quatre sites lorrains sélectionnés pour le Loto du patrimoine de la Fondation Bern. Découvrez l’histoire de la maison Civet et le travail de préservation réalisé par les…

© Aline Maillard