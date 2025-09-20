Venez découvrir l’histoire du Vieux village de ces origines à nos jours. Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir l’histoire du Vieux village de ces origines à nos jours. Départ Place des micoccoumiers face à l’église du Vieux Cannet.

La visite du samedi 20 septembre sera animée en provençal par Bastian et sa « TCHARADISSE » boulégante dans les rues du village. Bastian a « lou gaùbi » pour ranimer les pierres grâce aux mots et expressions provençales. Venez vous « instru-rire » avec cette langue d’ici ouverte et généreuse qui ne vit que dans le partage. (Sur réservation Maxi 20 personnes).

La visite du dimanche 21 septembre sera proposée par Christine qui vous emmenera à travers les écrits de Marcel Migozzi sur les chemins de l’histoire du Vieux-Cannet.

Renseignements : c.diot@lecannetdesmaures.com

Mairie du Cannet des Maures