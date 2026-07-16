Venez découvrir librement l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Montreuil-sur-Barse

Informations pratiques

Venez découvrir librement l’église Saint-Gilles Samedi 19 septembre, 13h00 Église Saint-Gilles Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques, dont les premiers murs datent du XIIe siècle, puis restaurée aux XVIe et XIXe siècles.

Église Saint-Gilles Chemin de l’église, 10270 Montreuil-sur-Barse Montreuil-sur-Barse 10270 Aube Grand Est 03 25 41 28 69 Église datant à l’origine du XIIe siècle, elle est reconstruite au XVIe siècle. Une sacristie est ajoutée en 1827. Par la suite, entre 1868 et 1870, d’importantes transformations sont réalisées par l’architecte Boulanger. Enfin, au début du XXe siècle, le portail roman est remplacé par une poutrelle métallique formant un linteau soutenu par des jambages en briques.

La nef est ornée de vitraux, dont certains en grisaille, au début du XVIe siècle. Vous pourrez également découvrir de nombreuses fresques et sculptures et autre mobilier remarquable.

Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques, dont les premiers murs datent du XIIe siècle, puis restaurée aux XVIe et XIXe siècles.

© Commune de Montreuil-sur-Barse