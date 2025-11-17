Venez découvrir l’Immersion professionnelle ! Une opportunité concrète pour tester un métier. Besançon – Agence BESANCON TEMIS Besançon
Venez découvrir l’Immersion professionnelle ! Une opportunité concrète pour tester un métier. Lundi 17 novembre, 08h00 Besançon – Agence BESANCON TEMIS Doubs
Vous hésitez sur votre orientation ? Vous voulez valider un projet ou simplement explorer un métier ? Venez découvrir Immersion Facile !
Une réunion d’information collective sur l’immersion professionnelle : – Découverte du site Immersion Facile – Les objectifs de l’immersion – …
Besançon – Agence BESANCON TEMIS 25000 Besançon Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne – Franche-Comté
