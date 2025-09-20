Venez découvrir l’univers des parachutistes militaires ! Musée mémorial des parachutistes Lons

Venez découvrir l’univers des parachutistes militaires ! 20 et 21 septembre Musée mémorial des parachutistes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le musée-mémorial des parachutistes propose un riche programme d’animations : visite libre de ses collections, simulation d’un saut en parachute depuis un aéronef et un parcours de jeu pour les familles.

Munis d’un « carnet de saut » les enfants parcourent les collections à la recherche de Pépin qui les guide dans leur aventure. À l’issue, ils se voient remettre un diplôme.

Le musée en profite également pour organiser une bourse aux livres avec un vaste choix à des prix fabuleux.

Musée mémorial des parachutistes Chemin d’Astra, 64140 Lons Lons 64140 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 40 49 19 http://www.museedesparachutistes.com https://www.facebook.com/MuseeDesParachutistes/ Le musée retrace l’histoire des parachutistes français depuis leur création à nos jours, les parachutistes ayant été engagés dans tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le musée des parachutistes est à la fois un musée de tradition de l’Armée de terre et un ensemble national représentatif du passé comme du présent des troupes aéroportées françaises. Dépositaire de l’identité de ces troupes, il a pour mission de faire connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et leur actualité. À l’entrée de l’école des troupes aéroportées (ETAP), au Nord de la ville de Pau.

