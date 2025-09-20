Venez découvrir Prats-de-Mollo comme vous ne l’avez jamais vu ! Rue de l’Abbé-Gibrat Prats-de-Mollo-la-Preste

Venez découvrir Prats-de-Mollo comme vous ne l’avez jamais vu ! 20 et 21 septembre Rue de l’Abbé-Gibrat Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour les Journées du Patrimoine, la bande de « fabricateurs » pratéens vous invite à admirer leur maquette-spectacle géante du village, fruit de plusieurs mois de travail passionné.

Un ouvrage hors du commun avec décors, mécanismes, programmation, son et lumière… et surtout un moment d’échange avec les créateurs pour parler histoire, savoir-faire et patrimoine vivant.

Rue de l'Abbé-Gibrat, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales, Occitanie

© Bureau d’Information Touristique de Prats-de-Mollo