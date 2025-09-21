Venez découvrir un panorama en 360° Le château du Schlossberg Forbach

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors de cette visite libre proposée par l’association « Les Amis des Orgues de Forbach », vous pourrez accéder à la tour du parc du château du Schlossberg et profiter d’un magnifique panorama à 360°.

Vous aurez également la possibilité de participer à une visite guidée du parc, et assister à un spectacle intiutlé » La Légende d’Alice Forbach « .

Le château du Schlossberg Rue du Parc, 57600 Forbach Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est

L'existence du château remonterait à la fin du XIᵉ siècle, début du XIIᵉ. À l'origine, il était constitué d'une fortification primaire : donjon, annexes et enceintes. Il fut agrandi, remanié et modernisé au gré de l'évolution de l'art de la guerre et des sièges au cours des siècles suivants, et ce jusqu'au XVIIᵉ siècle. Mais la guerre de Trente Ans fut fatale au château.

Le château tomba ensuite dans l’oubli jusqu’en 1886, lorsque l’industriel Gustave Adt devint propriétaire de toute la colline.

En 1891, il fit ériger, par l’architecte Paul Tornow, une grande tour octogonale de 30 mètres sur les bases de l’ancienne tour ronde édifiée par Arnould de Sierck. Cette tour, dénommée Saareck, de style néo-gothique, avec son escalier en spirale, est devenue le symbole de Forbach.

Gustave Adt fit mettre les ruines en valeur, aménagea les abords de la colline en un parc agréable et édifia une ferme modèle, le Burghof, qui abrite de nos jours le Centre des congrès.

© Office de Tourisme du Pays de Forbach