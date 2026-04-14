Venez découvrir un parc de Château du XVIIIe siècle, Parc du château de Juzennecourt, Juzennecourt

Venez découvrir un parc de Château du XVIIIe siècle 6 et 7 juin Parc du château de Juzennecourt Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre

Parc du château de Juzennecourt 8 route d’Andelot Juzennecourt, Haute-Marne, Grand Est Juzennecourt 52330 Haute-Marne Grand Est 06 11 71 13 70 Rare exemple de style Régence, le château a été achevé en 1717 d’après les plans de Jean-Baptiste Bouchardon, architecte et sculpteur. Le caractère marécageux du site a amené les concepteurs à proposer un ensemble de canaux de drainage dont les branches se rejoignent pour enserrer un ilôt orné d’un vase de pierre.

Visite libre en présence du propriétaire

libre de droit