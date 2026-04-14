Venez découvrir un parc de Château du XVIIIe siècle, Parc du château de Juzennecourt, Juzennecourt
Venez découvrir un parc de Château du XVIIIe siècle, Parc du château de Juzennecourt, Juzennecourt samedi 6 juin 2026.
Venez découvrir un parc de Château du XVIIIe siècle 6 et 7 juin Parc du château de Juzennecourt Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre
Parc du château de Juzennecourt 8 route d’Andelot Juzennecourt, Haute-Marne, Grand Est Juzennecourt 52330 Haute-Marne Grand Est 06 11 71 13 70 Rare exemple de style Régence, le château a été achevé en 1717 d’après les plans de Jean-Baptiste Bouchardon, architecte et sculpteur. Le caractère marécageux du site a amené les concepteurs à proposer un ensemble de canaux de drainage dont les branches se rejoignent pour enserrer un ilôt orné d’un vase de pierre.
Visite libre en présence du propriétaire
libre de droit