Venez décrocher la Dune ! Rue des Peupliers Tourneville-sur-Mer
Venez décrocher la Dune ! Rue des Peupliers Tourneville-sur-Mer dimanche 29 mars 2026.
Venez décrocher la Dune !
Rue des Peupliers Annoville Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez décrocher la Dune.
Au programme
– Une Color Run de 5 km, fun et familiale, idéale pour courir dans la bonne humeur.
– Un 10 km ultra roulant pour tenter de battre votre record personnel.
– Un trail de 18 km à la découverte des dunes, des plages et des chemins, pour allier plaisir et nature.
– Deux randonnées de 10 et 18 km, dans les traces des coureurs, pour une balade familiale ou une marche active au grand air. .
Rue des Peupliers Annoville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Venez décrocher la Dune !
L’événement Venez décrocher la Dune ! Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-24 par Coutances Tourisme