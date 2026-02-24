Venez décrocher la Dune ! Rue des Peupliers Tourneville-sur-Mer

Venez décrocher la Dune !

Rue des Peupliers Annoville Tourneville-sur-Mer Manche

Début : 2026-03-29 09:00:00

Venez décrocher la Dune.

Au programme

– Une Color Run de 5 km, fun et familiale, idéale pour courir dans la bonne humeur.

– Un 10 km ultra roulant pour tenter de battre votre record personnel.

– Un trail de 18 km à la découverte des dunes, des plages et des chemins, pour allier plaisir et nature.

– Deux randonnées de 10 et 18 km, dans les traces des coureurs, pour une balade familiale ou une marche active au grand air. .

