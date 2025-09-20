Venez déjeuner à l’École militaire de Paris École militaire Paris

Venez déjeuner à l’École militaire de Paris 20 et 21 septembre École militaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’École militaire est située au cœur de Paris à l’une des extrémités du Champ-de-Mars (7e arrdt), faisant face à la Tour Eiffel.

Fondée en 1751 sous le règne de Louis XV, elle a vu passé entre ses murs Napoléon Ier qui y fut même élève, la reine Victoria, Napoléon III, les maréchaux Foch et Joffre, le général De Gaulle ou bien encore le pape Jean-Paul II. Elle a été classée monument historique en 1990.

Vous pouvez déjeuner sur place grâce à l’offre de restauration proposée par le Cercle mess et au sein du jardin clos de la cour Leclerc-Almandet. Accès au self de 11h30 à 14h30. Accompagnement musical par une formation de musiciens militaires (si beau temps).

Découvrir les menus en cliquant sur ce lien…

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France

Louis XV, à l'instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l'abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l'Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l'œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l'étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d'un dôme quadrangulaire. En 1780, l'architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l'architecte Boullée, puis l'architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l'École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l'Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d'abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d'être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu'elle a gardé aujourd'hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l'Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

Visite libre

