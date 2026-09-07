Venez déjeuner et goûter avec Malraux, Espace Malraux, Geispolsheim

Informations pratiques

Venez déjeuner et goûter avec Malraux Dimanche 20 septembre, 11h00 Espace Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Geispolsheim mettra André Malraux à l’honneur pour commémorer les 50 ans de sa disparition.

La Commune proposera un évènement « Venez déjeuner et goûter avec Malraux » qui se tiendra le 20 septembre 2026 à l’Espace Malraux.

Deux représentations sont prévues à 11h15 et 15h30 pour illustrer le sujet.

Il s’agit d’une lecture théâtralisée proposée par les comédiens Samuel Meyer et Fred Cacheux.

Ils vous feront entendre des extraits d’œuvres d’André Malraux, figure majeure du XXᵉ siècle : écrivain, résistant, explorateur et premier ministre de la Culture. À travers une alternance de voix et de personnages, ils offrent une traversée vivante et parfois surprenante de sa littérature, révélant la richesse de ses écrits, du Goncourt « La Condition humaine » à ses essais.

Espace Malraux Place André Malraux 67118 Geispolsheim Geispolsheim 67118 Bas-Rhin Grand Est 03 90 29 72 72 http://www.geispolsheim.fr Salle de Spectacles culturels de la commune de Geispolsheim.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Geispolsheim mettra André Malraux à l’honneur pour commémorer les 50 ans de sa disparition.

©Commune de Geispolsheim