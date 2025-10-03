Venez donc à la Médiathèque ! Biblis en folie Saulieu Place Monge Saulieu

Venez donc à la Médiathèque ! Biblis en folie Saulieu Place Monge Saulieu vendredi 3 octobre 2025.

Venez donc à la Médiathèque ! Biblis en folie Saulieu

Place Monge Médiathèque Saulieu Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04

Venez donc à la Médiathèque ! Comme une invitation supplémentaire à pousser les portes d’une médiathèque, Biblis en folie est l’occasion de présenter la diversité d’activités qui trouvent place dans nos lieux culturels notre Micro-folie, des fresques géantes à colorier, une exposition sur l’architecture et le patrimoine, une conférence de Philippe Roch suivie de la dédicace de son livre « Levain, le ferment du monde nouveau » et bien sûr nos espaces de lecture, zone ados et coin tout petits.

Alors V’nez donc nous rencontrer et vous rencontrer à la Médiathèque de Saulieu ! .

Place Monge Médiathèque Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

English : Venez donc à la Médiathèque ! Biblis en folie Saulieu

German : Venez donc à la Médiathèque ! Biblis en folie Saulieu

Italiano :

Espanol :

L’événement Venez donc à la Médiathèque ! Biblis en folie Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2025-09-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)