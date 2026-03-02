Venez échanger sur la biodiversité Maison des Associations Louis le Bail Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 18:30 – 21:30

Gratuit : non 3 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

L’ALPAC et Local&co vous proposent un cycle de quatre ateliers de sensibilisation aux sujets de l’environnement et la société. Des habitants et habitantes du quartier vous invitent à questionner ensemble ces sujets pendant des ateliers ludiques et collaboratifs de 3 heures, en soirée. Ils ont pour point commun de se baser sur des apports scientifiques. Que vous soyez novice ou spécialiste, tout le monde est bienvenu (un âge de 16 ans minimum est recommandé).La Fresque de la Biodiversité est un atelier collaboratif où, à travers un jeu de cartes et des échanges, chacun explore les liens entre les écosystèmes et nos modes de vie et imaginer des solutions ensemble.Accessible, cet atelier s’appuie sur des données scientifiques pour rendre visible l’impact de nos actions et inspirer des gestes concrets.

Maison des Associations Louis le Bail Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/alpac-amicale-laique-porterie-athletique-et-culturelle-section-culturel/evenements/atelier-de-sensibilisation-sur-la-biodiversite



