Venez écouter Birds on a Wire à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris samedi 4 octobre 2025.

Nuées ardentes – Birds on a Wire

Nuées Ardentes, le nouvel album de Birds on a Wire

attendu le 03 octobre 2025, explore avec délicatesse et intensité le thème de

l’adolescence — ses élans, ses vertiges, sa mélancolie et ses fulgurances.

Porté par la voix charismatique de Rosemary Standley

et le violoncelle vibrant de Dom La Nena, ce répertoire singulier tisse

des liens entre les époques et les styles : des chansons de Bronski Beat, The

Cure et The Doors dialoguent avec un air de Stefano Landi, une chanson de

Barbara et des chants traditionnels anglais.

La Maîtrise de Radio France, dirigée par Sofi Jeannin,

apporte une lumière chorale à cet ensemble profondément émouvant. Avec Nuées

Ardentes, Birds on a Wire signe un disque à la fois intime et incandescent.

Infos pratiques Événement sur inscription, accès dans la limite des places disponibles.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir le duo Birds on a Wire pour un showcase suivi d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Nuées ardentes », le samedi 4 octobre à 16h.

Sur inscription.

Le samedi 04 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Événement sur inscription.

Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

