Venez écouter Danyl à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION* Fnac Forum des Halles Paris

À l’image de Danyl, ZMIG est un album à la croisée des univers qui le constitue. Une musique hybride qui mélange les racines et le présent. Il a fait appel à CHARLIE TRIMBUR (Woodkid, Eddy de Pretto, Charlie Trimbur) et TRISTAN SALVATI (Angèle) pour le réaliser. C’est un premier album en forme de biographie qui questionne le déterminisme social et présente la force de tempérament d’un jeune artiste décidé à ce que les lignes bougent, pour le mieux.

Retrouvez Danyl en showcase à la Fnac Forum des Halles, le vendredi 16 janvier 2026 à 18h, suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album « ZMIG ».



*Événement gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1 – 7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69115-venez-ecouter-danyl-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



