Venez écouter Keroué en showcase à la Fnac Forum des Halles ! – SUR INSCRIPTION ! Fnac Forum des Halles Paris

Venez écouter Keroué en showcase à la Fnac Forum des Halles ! – SUR INSCRIPTION ! Fnac Forum des Halles Paris mercredi 29 octobre 2025.

Un marathon : c’est peut être comme cela qu’il faudrait définir la carrière de Keroué. Une course vers l’avant, faite de succès, de doutes, de patience et de remises en questions, qui, à force de travail et de ténacité, aura amené le rappeur là où il est : à l’étape du premier album. Seul, face à lui-même, mais aussi un peu accompagné des siens. Toujours en quête d’un nouveau record.

RECORD, est le fruit d’une carrière au long cours qui prend tout son sens : un disque dans lequel il prend du recul et repousse aussi les murs de son écriture, pour se livrer sur les turbulences qu’il a pu rencontrer, tout en invitant des artistes qui ont presque tous croisé sa route par le passé (Caballero & JeanJass, Wallace Cleaver, NeS et Deemax, Jungle Jack). Plus qu’un premier album solo, RECORD raconte ainsi l’abnégation et la détermination d’un rappeur maintenant prêt à raconter son histoire. Celle d’un marathonien du rap français, qui, à force de longues nuits passées à travailler, progresser, tomber, se relever, et repousser ses limites, a fini par atteindre son objectif : franchir sa propre ligne d’arrivée.

– Dans la limite des places disponibles.

La Fnac Forum des Halles à le plaisir de recevoir Keroué pour un showcase suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Record », le Mercredi 29 Octobre à 18h.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T19:00:00+01:00

fin : 2025-10-29T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T18:00:00+02:00_2025-10-29T20:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp68436-venez-ecouter-keroue-en-showcase-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/