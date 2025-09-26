Venez écouter Lulu Gainsbourg à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Venez écouter Lulu Gainsbourg à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris vendredi 26 septembre 2025.

Nuit infinie – Lulu Gainsbourg

Avec Nuit Infinie, Lulu

Gainsbourg signe un virage résolument pop, nourri de nuits californiennes, de

grooves électro et d’une énergie live contagieuse. Cet EP aux textures chaudes

mêle avec subtilité ballades introspectives et élans dansants, quelque part

entre Air, MGMT et Bowie.

Si la nostalgie de l’enfance et les errances nocturnes restent au cœur de sa

musique, l’artiste explore ici de nouveaux territoires sonores, porté par des

collaborations inspirées (Billie Chedid, Lilou, les frères Aubert).

Entre ironie technologique (« Elle »), confession écologique (« Mother Nature

») et rêverie existentielle (« Le Syndrome de Peter Pan »), Lulu continue de

questionner le monde avec la douceur d’un éternel émerveillé. Nuit Infinie est

un disque à écouter vitres ouvertes, prêt pour l’insomnie joyeuse.

Infos pratiques Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage près du Service Après-Vente.

Accès dans la limite des places disponibles.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Lulu Gainsbourg pour un showcase suivi d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Nuit infinie », le vendredi 26 septembre à 18h.

Le vendredi 26 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

