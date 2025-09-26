Venez écouter Lulu Gainsbourg à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris
Nuit infinie – Lulu Gainsbourg
Avec Nuit Infinie, Lulu
Gainsbourg signe un virage résolument pop, nourri de nuits californiennes, de
grooves électro et d’une énergie live contagieuse. Cet EP aux textures chaudes
mêle avec subtilité ballades introspectives et élans dansants, quelque part
entre Air, MGMT et Bowie.
Si la nostalgie de l’enfance et les errances nocturnes restent au cœur de sa
musique, l’artiste explore ici de nouveaux territoires sonores, porté par des
collaborations inspirées (Billie Chedid, Lilou, les frères Aubert).
Entre ironie technologique (« Elle »), confession écologique (« Mother Nature
») et rêverie existentielle (« Le Syndrome de Peter Pan »), Lulu continue de
questionner le monde avec la douceur d’un éternel émerveillé. Nuit Infinie est
un disque à écouter vitres ouvertes, prêt pour l’insomnie joyeuse.
Infos pratiques
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage près du Service Après-Vente.
Accès dans la limite des places disponibles.
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Lulu Gainsbourg pour un showcase suivi d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Nuit infinie », le vendredi 26 septembre à 18h.
Le vendredi 26 septembre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit
Tout public.
Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris
