Venez écouter Wolf Alice à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris lundi 25 août 2025.

The Clearing – Wolf Alice

« The Clearing », le tout nouvel album de Wolf Alice.

Écrit à Seven Sisters et enregistré à Los Angeles avec le producteur Greg Kurtsin – lauréat d’un Grammy, « The Clearing » sublime la musique du groupe anglais, avec des titres affirmés et remplis d’émotion.

Infos pratiques ÉVÉNEMENT SUR INSCRIPTION

La Fnac Montparnasse et RTL2 ont le plaisir de recevoir le groupe Wolf Alice pour un showcase suivi d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « The Clearing », le lundi 25 août à 17h30.

Le lundi 25 août 2025

de 17h30 à 19h30

gratuit

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

