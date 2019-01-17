Venez écrire la liberté, Saint Quentin du Dropt Bibliothèque Saint-Quentin-du-Dropt Vendredi 20 mars, 17h00 Entrée libre

Nous organisons un atelier d’écriture à l’occasion du Printemps des Poètes 2026 : Explorer la poésie

Qu’est-ce que le mot liberté évoque pour vous ?

C’est la question que nous souhaitons vous poser à Saint-Quentin-du-Dropt :

Vendredi 20 mars

17h à 19h

Devant la boulangerie Lo Pan del Puech

Nous organisons un atelier d’écriture à l’occasion du Printemps des Poètes 2026 : Explorer la poésie

Le thème de cette année : Liberté. Force vive, déployée.

À très vite, le temps d’un mot ou d’une poésie, à Saint Quentin du Dropt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00.000+01:00

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brosmarina@gmail.com

Bibliothèque rue du bourg, 47330 Saint quentin du dropt Saint-Quentin-du-Dropt 47330 Lot-et-Garonne



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