Informations pratiques

Montbrun-Lauragais

VENEZ ENTRER DANS L’HISTOIRE DU VILLAGE ET DE LA FABRICATION DE FARINE AU MOULIN À VENT

Place de l’école 31450 MONTBRUN-LAURAGAIS Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées du moulin à vent avec démonstration de fabrication de farine – Exposition de maquettes sur les différents types de moulin et sur la culture des céréales et du pastel dans la région.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine mais aussi en marge de la fête du village, l’association Au Four et au Moulin propose la visite commentée de son moulin à vent. A cette occasion des guides passionnés vous feront découvrir le fonctionnement de ce moulin du XVIIème siècle en état de marche, vous conteront son histoire, vous sensibiliseront à la vie des meuniers. La visite se termine par une mise en fonctionnement et par une démonstration de fabrication de farine à partir de blé issu de l’agriculture locale.

Une salle d’exposition installée pour l’occasion dans la salle polyvalente permettra de découvrir au travers de maquettes les différents types de moulins et mécanismes qui animent ces monuments, d’apprécier la démarche de restauration du moulin à vent et de découvrir les différents types de céréales cultivées dans la région. Une exposition sur la culture du pastel vient compléter cette exposition. .

Place de l’école 31450 MONTBRUN-LAURAGAIS Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie moulin@montbrun-lauragais.fr

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English :

Guided tours of the windmill with a demonstration of flour milling—Exhibition of models showcasing different types of mills and the cultivation of grains and safflower in the region.

L’événement VENEZ ENTRER DANS L’HISTOIRE DU VILLAGE ET DE LA FABRICATION DE FARINE AU MOULIN À VENT Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE