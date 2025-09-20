Venez explorer les richesses de la Société des lettres de l’Aveyron Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron Rodez

Gratuit. Le programme détaillé sera disponible sur le site internet de la Société des lettres et sur sa page Instagram.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Portes ouvertes à la Société des lettres de l’Aveyron

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Société des lettres de l’Aveyron ouvre les portes de sa salle de lecture pour faire découvrir ses missions et ses trésors documentaires.

Au programme :

Présentation de l’association et de ses activités,

Mini-conférences thématiques,

Exposition de documents anciens,

Vente de publications réalisées par l’association.

Un moment privilégié pour plonger dans l’histoire locale et échanger avec des passionnés de patrimoine et de recherche.

Le programme détaillé sera disponible sur le site internet de la Société des lettres et sur sa page Instagram.

Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron 2 rue Laumière, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie 05 65 42 75 93 http://www.societedeslettresaveyron.fr La Société savante de l’Aveyron a été fondée au début du XIXe siècle et est située dans l’ancien hôtel Rouvier à Rodez. Le contenu de sa riche bibliothèque et de ses archives privées est consultable par tous pendant les jours d’ouvertures (voir le site internet). Arrêt Boule d’Or – Lignes A et K.

© Société des lettres de l’Aveyron