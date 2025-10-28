Venez fêter halloween à la Piscine du Lac Piscine du Lac Savenay
Venez fêter halloween à la Piscine du Lac Piscine du Lac Savenay mardi 28 octobre 2025.
Venez fêter halloween à la Piscine du Lac
Piscine du Lac La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 19:30:00
fin : 2025-10-28 22:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Plongez dans un bassin coloré, amusez-vous sur la structure gonflable et découvrez notre jardin aquatique.
Bonbons offerts à l’entrée dans la limite des stocks disponibles.
Tarif d’entrée unique 5,30€ .
Piscine du Lac La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 03 64
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Venez fêter halloween à la Piscine du Lac Savenay a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay