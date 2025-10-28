Venez fêter halloween à la Piscine du Lac Piscine du Lac Savenay

Venez fêter halloween à la Piscine du Lac

Piscine du Lac La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-28 19:30:00

fin : 2025-10-28 22:00:00

2025-10-28

Plongez dans un bassin coloré, amusez-vous sur la structure gonflable et découvrez notre jardin aquatique.

Bonbons offerts à l’entrée dans la limite des stocks disponibles.

Tarif d’entrée unique 5,30€ .

Piscine du Lac La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 03 64

