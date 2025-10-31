Venez fêter Halloween avec l’APE Al Bugatsou Place de la mairie Le Bugue

Venez fêter Halloween avec l’APE Al Bugatsou

Place de la mairie 10 place de l’Hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-10-31

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Au programme jeu de piste géant sur les traces des vilains de notre enfance.

Sortez vos déguisements les plus effrayants !

Buvette et restauration

Place de la mairie 10 place de l’Hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 57 30 53

English : Venez fêter Halloween avec l’APE Al Bugatsou

On the program: a giant treasure hunt in the footsteps of the villains of our childhood.

Get out your scariest disguises!

Refreshments and catering

German : Venez fêter Halloween avec l’APE Al Bugatsou

Auf dem Programm steht eine riesige Schnitzeljagd auf den Spuren der Schurken aus unserer Kindheit.

Holen Sie Ihre gruseligsten Verkleidungen hervor!

Getränke und Essen

Italiano :

In programma: una gigantesca caccia al tesoro sulle tracce dei cattivi della nostra infanzia.

Tirate fuori i vostri travestimenti più spaventosi!

Rinfresco e catering

Espanol : Venez fêter Halloween avec l’APE Al Bugatsou

En el programa: una búsqueda del tesoro gigante tras las huellas de los villanos de nuestra infancia.

¡Saca tus disfraces más terroríficos!

Refrescos y catering

