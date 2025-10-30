Venez fêter Halloween dans les musées ! Marseille 2e Arrondissement

Venez fêter Halloween dans les Musées !Enfants

Les musées vous proposent des animations sur le thème d’Halloween.



Venez déguisés au musée !



Qu’on l’appelle Fête des Morts, Dia des los Muertos, Halloween, les défunts ont toujours été célébrés. Ces temps sont l’occasion de grandes fêtes. Les 30 et 31 octobre les musées vous invitent à venir déguiser pour participer aux festivités !



Quoi de mieux d’immortaliser ce moment en photo !



Photobooth jeudi 30 octobre au Musée Cantini et vendredi 31 octobre au Musée des Beaux Arts et au Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de 14h à 17h.



Au programme



► Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens MAAOA

Collection permanente



Autour des collections

Venez (re)découvrir le MAAOA et sa collection d’arts populaires du Mexique. À l’occasion de Día de los Muertos, le musée propose des des ateliers maquillage et projection surprise !



– Jeux de société

Mercredi 29 octobre de 14h à 16h

À partir de 12 ans

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles



– Projection surprise

Vendredi 31 octobre à 16h

Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !

À partir de 7 ans

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles





► Musée des Beaux-Arts MBA

Collection permanente



Autour des collections



– Visites thématiques

Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35 ou 04 91 14 59 10

Dans la limite des places disponibles



> Mystère au musée

Spécial Halloween

Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !

Jeudi 30 octobre à 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans)



– Contes et mythologie

Spécial Halloween

Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !

Vendredi 31 octobre à 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans)





► Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Château Borély

Collection permanente



– Infiniment bleu. Arts décoratifs, peinture et mode au Château Borély

Jusqu’au 1er mars 2026

Tarif entrée gratuite



– Visites animées (sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr)



> Safari d’Halloween

Vendredi 31 octobre à 10h

Enfants de 4 à 7 ans

Durée 1h



> Fantômastique

Vendredi 31 octobre à 14h

Enfants de 6 à 8 ans

Durée 1h

N’hésite pas à venir déguisé !





► Musée Cantini

Collection permanente



– Visites-Ateliers

À partir de 6 ans

Tarif 4€ l’activité (tarif réduit 1,50€)

Sur réservation au 04 13 94 83 30



> Grigri

Mardi 28 octobre de 14h à 16h

Spécial Halloween



> Trick or treat ?

Spécial Halloween

Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !

Jeudi 30 octobre de 14h à 16h





► Muséum d’histoire naturelle de Marseille (MHNM)

Collection permanente Terre d’évolution , le nouveau parcours du Muséum d’Histoire Naturelle



– Océans

Jusqu’au 2 novembre 2025

Entrée gratuite



– Nous les chauves-souris de Marseille

Du 11 octobre au 31 décembre 2025

Entrée gratuite



Autour des collections



– Anim’expo Ca’malins

Du mardi 21 octobre au dimanche 2 novembre à 11h30 et 15h (sauf le lundi)

À partir de 6 ans

Sur réservation



– Visite flash Intelligences animales

Du mardi 21 octobre au dimanche 2 novembre à 16h (sauf le lundi et 1er novembre)

À partir de 6 ans (durée environ 25 min)

Sur réservation



– Petits jeux Muséum

Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre (sauf le lundi et 1er novembre)

Animation gratuite à partir de 6 ans

Réservation sur place





English :

Come and celebrate Halloween in the Museums!

German :

Feiern Sie Halloween in den Museen!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween nei musei!

Espanol :

Ven a celebrar Halloween en los museos

