Venez fêter Halloween dans les musées ! Marseille 2e Arrondissement

Du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025. Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA), Musée des Beaux-Arts (MBA), Musée Cantini, Musée des Arts décoratifs de la Faïence et de la Mode, Muséum d’histoire naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-30
Venez fêter Halloween dans les Musées !Enfants
Les musées vous proposent des animations sur le thème d’Halloween.
Venez déguisés au musée !
Qu’on l’appelle Fête des Morts, Dia des los Muertos, Halloween, les défunts ont toujours été célébrés. Ces temps sont l’occasion de grandes fêtes. Les 30 et 31 octobre les musées vous invitent à venir déguiser pour participer aux festivités !
Quoi de mieux d’immortaliser ce moment en photo !
Photobooth jeudi 30 octobre au Musée Cantini et vendredi 31 octobre au Musée des Beaux Arts et au Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de 14h à 17h.
Au programme
► Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens MAAOA
Collection permanente
Autour des collections
Venez (re)découvrir le MAAOA et sa collection d’arts populaires du Mexique. À l’occasion de Día de los Muertos, le musée propose des des ateliers maquillage et projection surprise !
– Jeux de société
Mercredi 29 octobre de 14h à 16h
À partir de 12 ans
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
– Projection surprise
Vendredi 31 octobre à 16h
Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !
À partir de 7 ans
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
► Musée des Beaux-Arts MBA
Collection permanente
Autour des collections
– Visites thématiques
Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35 ou 04 91 14 59 10
Dans la limite des places disponibles
> Mystère au musée
Spécial Halloween
Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !
Jeudi 30 octobre à 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans)
– Contes et mythologie
Spécial Halloween
Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !
Vendredi 31 octobre à 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans)
► Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Château Borély
Collection permanente
– Infiniment bleu. Arts décoratifs, peinture et mode au Château Borély
Jusqu’au 1er mars 2026
Tarif entrée gratuite
– Visites animées (sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr)
> Safari d’Halloween
Vendredi 31 octobre à 10h
Enfants de 4 à 7 ans
Durée 1h
> Fantômastique
Vendredi 31 octobre à 14h
Enfants de 6 à 8 ans
Durée 1h
N’hésite pas à venir déguisé !
► Musée Cantini
Collection permanente
– Visites-Ateliers
À partir de 6 ans
Tarif 4€ l’activité (tarif réduit 1,50€)
Sur réservation au 04 13 94 83 30
> Grigri
Mardi 28 octobre de 14h à 16h
Spécial Halloween
> Trick or treat ?
Spécial Halloween
Photobooth de 14h à 17h Venez déguisés au musée !
Jeudi 30 octobre de 14h à 16h
► Muséum d’histoire naturelle de Marseille (MHNM)
Collection permanente Terre d’évolution , le nouveau parcours du Muséum d’Histoire Naturelle
– Océans
Jusqu’au 2 novembre 2025
Entrée gratuite
– Nous les chauves-souris de Marseille
Du 11 octobre au 31 décembre 2025
Entrée gratuite
Autour des collections
– Anim’expo Ca’malins
Du mardi 21 octobre au dimanche 2 novembre à 11h30 et 15h (sauf le lundi)
À partir de 6 ans
Sur réservation
– Visite flash Intelligences animales
Du mardi 21 octobre au dimanche 2 novembre à 16h (sauf le lundi et 1er novembre)
À partir de 6 ans (durée environ 25 min)
Sur réservation
– Petits jeux Muséum
Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre (sauf le lundi et 1er novembre)
Animation gratuite à partir de 6 ans
Réservation sur place
Sous réserve de modification de la programmation culturelle. .
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA), Musée des Beaux-Arts (MBA), Musée Cantini, Musée des Arts décoratifs de la Faïence et de la Mode, Muséum d’histoire naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 46
English :
Come and celebrate Halloween in the Museums!
German :
Feiern Sie Halloween in den Museen!
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween nei musei!
Espanol :
Ven a celebrar Halloween en los museos
L’événement Venez fêter Halloween dans les musées ! Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-22 par Ville de Marseille