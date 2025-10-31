VENEZ FÊTER HALLOWEEN !! La Salvetat-sur-Agout

VENEZ FÊTER HALLOWEEN !! La Salvetat-sur-Agout vendredi 31 octobre 2025.

VENEZ FÊTER HALLOWEEN !!

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez fêter Halloween à La Salvetat !

Rendez-vous déguisé à la salle des fêtes à partir de 15h30 !

15h30 16h30 Maquillage

16h30 Balade effrayante dans les bois (1h30 Prévoir une lampe de poche, âmes sensibles s’abstenir !)

Crêpes Party (offertes par la Mairie pour les enfants)

Buvette (pour les plus grand-e-s) tenue par l’USS

Bonbons à gogo !!!

Animation gratuite ouverte à tous (sous la responsabilité des parents)

Organisé par la Mairie avec l’aimable participation de l’USS .

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 61 47

English :

Come and celebrate Halloween in La Salvetat!

German :

Feiern Sie Halloween in La Salvetat!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween a La Salvetat!

Espanol :

¡Ven a celebrar Halloween en La Salvetat!

L’événement VENEZ FÊTER HALLOWEEN !! La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-10-12 par 34 ADT34