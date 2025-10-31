Venez fêter Hallowenn aux Eyzies Les Eyzies

vendredi 31 octobre 2025.

Place de la Mairie Les Eyzies Dordogne

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

17h. Quelle nuit magique aux Eyzies, entre mystère et sucreries ! Circuit dans le village, puis goûter partagé à la Grignotière. Gratuit

Sous la falaise endormie, la lune éclaire les Eyzies.

Les grottes murmurent doucement, des secrets venus du temps

Les citrouilles brillent au bord de la Vézère, les sorcières volent dans l’air !

Et les enfants, tout excités, crient des bonbons ou on sort, s’il vous plaît !

Quelle nuit magique aux Eyzies, entre mystère et sucreries !

Circuit dans le village puis goûter partagé à la Grignotière .

Place de la Mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 61 39 amicalelaique.leseyzies@gmail.com

English : Venez fêter Hallowenn aux Eyzies

17h. A magical night in Les Eyzies, with mystery and sweets! A tour of the village, followed by a shared snack at La Grignotière. Free

German : Venez fêter Hallowenn aux Eyzies

17h. Was für eine magische Nacht in Les Eyzies, zwischen Geheimnissen und Süßigkeiten! Rundgang durch das Dorf, anschließend gemeinsamer Imbiss in der Grignotière. Kostenlos

Italiano :

17h. Una notte magica a Les Eyzies, piena di mistero e di dolci! Visita del villaggio, seguita da una merenda alla Grignotière. Gratuito

Espanol : Venez fêter Hallowenn aux Eyzies

17h. Una noche mágica en Les Eyzies, llena de misterio y dulces Recorrido por el pueblo, seguido de una merienda en La Grignotière. Gratis

