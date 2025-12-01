Venez fêter la Saint Sylvestre au Derrien ! La Roche-Derrien La Roche-Jaudy
Venez fêter la Saint Sylvestre au Derrien ! La Roche-Derrien La Roche-Jaudy mercredi 31 décembre 2025.
La Roche-Derrien 1 Place de l'Église La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor
2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Menu en 6 temps à 72 euros, apéro inclus. Sur réservation.
Rdv à 20h on va allumer le feu !
Pot de bienvenue sur terrasse (prévoyez un manteau) un vin chaud autour du feu du brasero ! .
+33 2 96 48 13 56
