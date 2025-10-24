Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour Salle des fêtes Saint-Amour-Bellevue

Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour

Soirée Saint Valentin 2026

A 18h Confirmation de mariage, cérémonie en mairie en présence de Madame le maire.

A 20h Apéritif offert par le Cru Saint Amour.

A 20h30 Dîner gastronomique aux Chandelles accompagné d’un spectacle cabaret avec la compagnie Légérie . .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Amour-Bellevue 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 11 48 tourisme@saint-amour-bellevue.fr

