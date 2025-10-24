Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour Salle des fêtes Saint-Amour-Bellevue
Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour Salle des fêtes Saint-Amour-Bellevue samedi 14 février 2026.
Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire
Tarif : 210 – 210 – 210 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 23:45:00
Date(s) :
2026-02-14
Soirée Saint Valentin 2026
A 18h Confirmation de mariage, cérémonie en mairie en présence de Madame le maire.
A 20h Apéritif offert par le Cru Saint Amour.
A 20h30 Dîner gastronomique aux Chandelles accompagné d’un spectacle cabaret avec la compagnie Légérie . .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Amour-Bellevue 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 11 48 tourisme@saint-amour-bellevue.fr
English : Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour
German : Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour
Italiano :
Espanol :
L’événement Venez fêter la Saint Valentin à Saint-Amour Saint-Amour-Bellevue a été mis à jour le 2025-10-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)