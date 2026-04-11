Venez fêter les 10 ans de la Compagnie la Trébuche Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Venez fêter les 10 ans de la Compagnie la Trébuche

Concourson-sur-Layon 1 rue nationale Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :

2026-04-11

De 14h à 21h un bar en chanson et 5 spectacles pour les grands et les petits vous sont proposés. Marionnettes, Chansons, Musique et Clowns.

Au programme

– 14h jeux, coloriage géant, piano-bar, crêpes… On se rencontre, on se retrouve.

– 15h embarquez pour un drôle de voyage avec Air brouette Cie Vol 182. Marionnettes. Spectacle familial et jeune public (à partir de 5 ans). Durée 45mn.

– 16h Annick, Damien et Béné chantent quelques chansons ultra-fraîches du spectacle Cueille la vie . L’arrivée du printemps est fêtée ! Familial. Durée 20mn.

– 16h30 Duo Chantoine Chantal et Antoine vous emmènent dans une aventure poétique et musicale déjantée où se croisent vent, voix, cordes et percussions, mots doux, tendres ou enflammés. Ohhhh… À partir de 12 ans. Durée 1h10.

– 17h45 vin d’honneur. Discours du Président puis coloriage, bar en chanson, tatasserie, chacun fait bien ce qu’il veut, de-ci de-là, barbe à papa en attendant la suite !

– 18h30 Sans dessus-dessous complicité des copains enchanteurs. Surprises et scènes ouvertes. Piano Chant Bœuf. Familial. Durée 45mn.

Présence d’un foodtruck pour ceux qui ont un petit creux.

– 21h Le Grand FART pour les 10ans ! Un feu d’artifice s’impose. Venez nombreux découvrir le plus grand, le plus incroyable feu d’artifice du monde. Deux clowns. Familial. Durée 1h.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 avril 2026 de 14h à 21h. .

Concourson-sur-Layon 1 rue nationale Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 03 67 16 compagnielatrebuche@gmx.fr

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English :

From 2pm to 9pm: a singing bar and 5 shows for young and old. Puppets, Songs, Music and Clowns.

L’événement Venez fêter les 10 ans de la Compagnie la Trébuche Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME