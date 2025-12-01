Venez fêter Noël à l’Office de Tourisme de La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Venez fêter Noël à l’Office de Tourisme de La Ciotat

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 12h. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Dans le cadre des fêtes de Noël, l’Office de Tourisme de La Ciotat accueille Le Bois des Druides pour une animation pyrogravure sur bois ! Les enfants de 5 à 10 ans pourront créer leur œuvre de Noël, sans inscription.Enfants

Le vendredi 20 décembre, de 10h à 12h, l’Office de Tourisme accueillera Michel Neveu de l’association Le Bois des Druides pour une animation originale et créative la pyrogravure sur bois.



Cette activité, accessible aux enfants de 5 à 10 ans, leur permettra de s’initier à l’art de graver le bois à chaud pour réaliser de jolis objets décoratifs ou de petites créations à offrir pour Noël.



L’association Le Bois des Druides, basée à La Ciotat, valorise le travail du bois sous toutes ses formes à travers des ateliers pédagogiques, des animations et des démonstrations artisanales. Elle met en avant la créativité, la patience et le respect de la matière naturelle.



Cette animation est gratuite et sans inscription.

Rendez-vous dans le hall de l’Office de Tourisme de La Ciotat, pour un moment convivial et créatif à partager en famille ! .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

English :

As part of the Christmas celebrations, the La Ciotat Tourist Office is hosting Le Bois des Druides for a wood pyrography workshop! Children aged 5 to 10 can create their own Christmas artwork, no booking required.

German :

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten empfängt das Fremdenverkehrsamt von La Ciotat Le Bois des Druides zu einer Veranstaltung zum Thema Holzbrandmalerei! Kinder von 5 bis 10 Jahren können ohne Anmeldung ihr eigenes Weihnachtskunstwerk gestalten.

Italiano :

In occasione delle festività natalizie, l’Ufficio del Turismo di La Ciotat ospita Le Bois des Druides per un’animazione dedicata alla pirografia su legno! I bambini dai 5 agli 10 anni potranno creare la loro opera natalizia, senza necessità di prenotazione.

Espanol :

En el marco de las fiestas navideñas, la Oficina de Turismo de La Ciotat acoge a Le Bois des Druides para una actividad de pirograbado en madera. Los niños de 5 a 1 años podrán crear su propia obra navideña, sin necesidad de inscribirse.

L’événement Venez fêter Noël à l’Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de La Ciotat