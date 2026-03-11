Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm

5 rue Amand Martinet Coulouvray-Boisbenâtre Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs, ateliers créatifs, rencontre avec nos animaux. .

5 rue Amand Martinet Coulouvray-Boisbenâtre 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 91 50 lysiane.lechaptois@yahoo.fr

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English : Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm

L’événement Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm Coulouvray-Boisbenâtre a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Villedieu-les-Poêles