Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm Coulouvray-Boisbenâtre
Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm Coulouvray-Boisbenâtre samedi 4 avril 2026.
Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm
5 rue Amand Martinet Coulouvray-Boisbenâtre Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux oeufs, ateliers créatifs, rencontre avec nos animaux. .
5 rue Amand Martinet Coulouvray-Boisbenâtre 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 91 50 lysiane.lechaptois@yahoo.fr
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English : Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm
L’événement Venez fêter Pâques à la Mini Family Farm Coulouvray-Boisbenâtre a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Villedieu-les-Poêles