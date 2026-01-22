Venez fêter Saint-Valentin Route de Fontevraud Roiffé
Venez fêter Saint-Valentin Route de Fontevraud Roiffé vendredi 13 février 2026.
Venez fêter Saint-Valentin
Route de Fontevraud Domaine de Roiffé Roiffé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-13
Voici le menu Saint-Valentin proposé au Domaine de Roiffé du vendredi 13 février au dimanche 15 février
C’est un menu composé de 4 plats, à 44€ par personne
La réservation est obligatoire
Menu
Entrée ; Oeuf parfait, Crémeux de Légumes d’Hiver, Huile de Noisette ou Gravelax de Saumon, Betterave rôtie, Jus Rubis et Citron
Plat ; Carré d’Agneau, Pommes Paillasson à la Fleur de Sel, Poêlée de Champignons et Jus Corsé ou
Risotto crémeux au Lait de Coco et Gingembre, Brochette de Gambas à la Citronnelle, Julienne de Légumes au Citron Vert (Végétarien sur demande) ou Pavé Coeur de Rumsteak (210 grammes) Boeuf maturé, Pommes Grenailles Rousses rôties, Jus corsé (Sup 5€)
Fromages ; Nougat de Chèvre frais de la maison Vazereau, Pain de Campagne toasté
Dessert ; Profiterole, Ganache Chocolat noir, Confit de Framboises ou Entremet Poire, Biscuit financier Noisettes, Croustillant Citron .
Route de Fontevraud Domaine de Roiffé Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 info@domainederoiffe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Venez fêter Saint-Valentin Roiffé a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais