Venez fêter Saint-Valentin Route de Fontevraud Roiffé

Venez fêter Saint-Valentin

Route de Fontevraud Domaine de Roiffé Roiffé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Voici le menu Saint-Valentin proposé au Domaine de Roiffé du vendredi 13 février au dimanche 15 février

C’est un menu composé de 4 plats, à 44€ par personne

La réservation est obligatoire

Menu

Entrée ; Oeuf parfait, Crémeux de Légumes d’Hiver, Huile de Noisette ou Gravelax de Saumon, Betterave rôtie, Jus Rubis et Citron

Plat ; Carré d’Agneau, Pommes Paillasson à la Fleur de Sel, Poêlée de Champignons et Jus Corsé ou

Risotto crémeux au Lait de Coco et Gingembre, Brochette de Gambas à la Citronnelle, Julienne de Légumes au Citron Vert (Végétarien sur demande) ou Pavé Coeur de Rumsteak (210 grammes) Boeuf maturé, Pommes Grenailles Rousses rôties, Jus corsé (Sup 5€)

Fromages ; Nougat de Chèvre frais de la maison Vazereau, Pain de Campagne toasté

Dessert ; Profiterole, Ganache Chocolat noir, Confit de Framboises ou Entremet Poire, Biscuit financier Noisettes, Croustillant Citron .

Route de Fontevraud Domaine de Roiffé Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 info@domainederoiffe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Venez fêter Saint-Valentin Roiffé a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais