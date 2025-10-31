Venez fêter Samhain à Tarquimpol Tarquimpol

Tarquimpol Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

Au bord de l’étang de Lindre, à la nuit tombée, vous découvrirez les plantes médicinales de saison, les légendes et les petits rituels de cette fête qui marque le début de la saison sombre.

Activités autour des plantes, de la fête de Samhain et dégustation de biscuits salés aux plantes et d’une tisane réconfortante et locale !

Sur inscriptionTout public

Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est +33 6 65 74 49 86 sbherboristerie@gmail.com

English :

Celebrate Samhain in Tarquimpol

On the banks of the Lindre pond, as night falls, you’ll discover the medicinal plants of the season, and the legends and rituals of this festival that marks the start of the dark season.

Activities focusing on plants and the Samhain festival, plus a tasting of savory herbal cookies and a comforting local herbal tea!

Please register

German :

Feiern Sie Samhain in Tarquimpol!

Am Ufer des Teichs von Lindre entdecken Sie bei Einbruch der Dunkelheit die Heilpflanzen der Saison, die Legenden und die kleinen Rituale dieses Festes, das den Beginn der dunklen Jahreszeit markiert.

Aktivitäten rund um Pflanzen, das Samhain-Fest und Verkostung von Kräuter-Salzgebäck und einem tröstlichen, lokalen Kräutertee!

Nach Anmeldung

Italiano :

Venite a festeggiare Samhain a Tarquimpol

Sulle rive dell’Etang de Lindre, al calar della notte, scoprirete le piante medicinali della stagione, le leggende e i piccoli riti di questa festa che segna l’inizio della stagione buia.

Attività basate sulle piante e sulla festa di Samhain, oltre a una degustazione di biscotti salati alle erbe e una confortante tisana locale!

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Venga a celebrar el Samhain en Tarquimpol

A orillas del Etang de Lindre, al caer la noche, descubrirá las plantas medicinales de la estación, las leyendas y los pequeños rituales de esta fiesta que marca el inicio de la estación oscura.

Actividades en torno a las plantas y la fiesta de Samhain, degustación de sabrosas galletas de hierbas y una reconfortante tisana local

Inscripción obligatoria

