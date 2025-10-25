Venez frissonner au musée ! Musée Quai Zola Rennes

Chaque mois, une visite vous est proposée avec un nouveau thème. En octobre, des œuvres effrayantes et insolites vous seront présentées.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T17:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/venez-frissonner-au-musee

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine