Venez gamer Bibliothèque Toulenne

Bibliothèque 30 Rue de Vincennes Toulenne Gironde

Le jeu vidéo s’invite dans vos bibliothèques de proximité. Venez jouer à une sélection de jeux sur grand écran et bien plus encore !

A partir de 8 ans

Sur réservation .

Bibliothèque 30 Rue de Vincennes Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

