Venez gôuter les purées de fruits Transition MONOPRIX ALESIA ALI Paris

Venez gôuter les purées de fruits Transition MONOPRIX ALESIA ALI Paris vendredi 3 octobre 2025.

Venez gôuter les purées de fruits Transition Vendredi 3 octobre, 11h00 MONOPRIX ALESIA ALI Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T11:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Transition vous propose une gamme de produits d’épicerie qui rétribue justement les agriculteurs durant la difficile période de transition vers une agriculture plus durable ! Leurs purées de fruits sont cultivées et transformées en France sans produits chimiques de synthèse.

MONOPRIX ALESIA ALI 129-135 Rue d’Alésia, 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France

Goûtez les purées de fruits pomme et pomme-poire de chez Transition !