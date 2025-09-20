Venez inaugurer le nouveau mur d’escalade ! Base départementale de Razisse Mont-Roc

Venez inaugurer le nouveau mur d’escalade ! Samedi 20 septembre, 14h00 Base départementale de Razisse Tarn

Gratuit. Sans réservation. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à l’activité physique et aux conditions météo.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Portes ouvertes sport & patrimoine à la base départementale de Razisse

À l’occasion de l’inauguration du nouveau mur d’escalade, la base départementale de Razisse vous accueille pour une journée d’initiation sportive ouverte à tous !

En partenariat avec le Comité départemental FFME, venez découvrir l’escalade sur le tout nouveau mur du site.

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi vous initier à d’autres activités proposées habituellement lors de séjours scolaires, colonies de vacances

ou stages sportifs : activités nautiques, tir à l’arc, et bien d’autres !

⛏️ En parallèle, une démonstration de construction d’un muret en pierre sèche sera proposée sur place.

Cette technique traditionnelle, régulièrement enseignée lors de stages organisés à Razisse, est mise en valeur avec l’Association des Bâtisseurs en Pierre Sèche.

Une journée mêlant sport, savoir-faire et patrimoine vivant, accessible à tous les publics !

Base départementale de Razisse 476 Chemin du barrage, 81120 Mont-Roc Mont-Roc 81120 Tarn Occitanie La base départementale de Razisse est un centre d'hébergement collectif, ouvert du mois de mars au mois de novembre dédié à l'accueil de classes de découverte, séjours de vacances, stages sportifs ou formations adultes.

Créé en 1970, au cœur d’un Espace Naturel Sensible en bordure de lac, le centre propose des séjours composés d’activités sportives en pleine nature et de découverte de l’environnement. Site habituellement fermé au public, l’accès est réservé aux groupes séjournant sur place.

Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

