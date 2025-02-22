Venez jouer ! Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Venez jouer ! Médiathèque Emile Gaboriau Saujon samedi 22 février 2025.

Venez jouer !

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-02-22 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-02-22 2025-02-24 2025-04-23 2025-06-22 2025-06-28 2025-08-24 2025-10-26 2025-12-13

Après-midi jeux en famille à la médiathèque ! Venez découvrir de nombreux jeux de société.



Ouvert à tous.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Family game afternoon at the mediatheque! Come and discover a wide range of board games.



Open to all.

German :

Spielenachmittag für die ganze Familie in der Mediathek! Kommen Sie und entdecken Sie zahlreiche Gesellschaftsspiele.



Offen für alle.

Italiano :

Pomeriggio di giochi per famiglie alla biblioteca multimediale! Venite a scoprire una serie di giochi da tavolo.



Aperto a tutti.

Espanol :

Tarde de juegos en familia en la biblioteca multimedia Venga a descubrir una serie de juegos de mesa.



Abierto a todos.

