Venez jouer ! Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Venez jouer !

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-10-26

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-04-22 2026-04-23 2026-06-22 2026-06-28 2026-08-24 2026-10-26 2026-12-13

Après-midi jeux en famille à la médiathèque ! Venez découvrir de nombreux jeux de société.



Ouvert à tous.

+33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Family game afternoon at the mediatheque! Come and discover a wide range of board games.



Open to all.

