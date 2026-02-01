Venez jouer ! Médiathèque Emile Gaboriau Saujon
Venez jouer ! Médiathèque Emile Gaboriau Saujon samedi 21 février 2026.
Venez jouer !
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-10-26
2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-04-22 2026-04-23 2026-06-22 2026-06-28 2026-08-24 2026-10-26 2026-12-13
Après-midi jeux en famille à la médiathèque ! Venez découvrir de nombreux jeux de société.
Ouvert à tous.
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr
English :
Family game afternoon at the mediatheque! Come and discover a wide range of board games.
Open to all.
L’événement Venez jouer ! Saujon a été mis à jour le 2026-02-16 par Mairie de Saujon