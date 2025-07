Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle Saint-Germain-les-Belles

Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle Saint-Germain-les-Belles mardi 29 juillet 2025.

Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle

1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2025-07-29 2025-11-01

Il y a bien longtemps, à Saint-Germain-les-Belles, une jeune fille au coeur libre disparut sans laisser de trace. Sa famille la crut envolée mais elle était prisonnière, enfermée dans la tour du village, sans qu’on ne sache pourquoi.

Émue par son destin, la chimère a décidé de lui tendre la main.

Aujourd’hui, c’est à vous qu’elle confie cette mission invoquez-la, et grâce à son pouvoir ancien, vous pourrez libérer la Belle de sa prison.

Observation, réflexion et Cohésion.

Trouvez les indices, suivez la bonne voie et surtout, ne réveillez pas la mauvaise créature !

Et attention aux charrettes, les chevaux sont parfois un peu agités…

Livret Trouvez le coffre près de la mairie et récupérez votre livret pour commencer l’aventure en famille. .

1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65

English : Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle

German : Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle

Italiano :

Espanol : Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle

L’événement Venez libérer la Belle de Saint-Germain La légende de la Belle Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne