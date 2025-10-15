Venez nombreux à la 3ème édition du Forum des métiers de la mode Quartier Jeune Paris

Venez nombreux à la 3ème édition du Forum des métiers de la mode Quartier Jeune Paris mercredi 15 octobre 2025.

La Mairie de Paris, la Mairie de Paris Centre, Quartier

Jeunes (QJ) et le Collectif de L’Ascenseur s’associent pour proposer une

nouvelle édition autour de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes,

centrée autour des métiers de la mode. Il a pour objectif de porter à la

connaissance du public les différents dispositifs

d’accompagnement proposés par les structures organisatrices, mais aussi

de permettre aux entreprises ayant des

enjeux de recrutement dans le secteur d’aller à la rencontre du public.

Public cible : jeunes franciliens de 16 – 25 ans

Lieu : Quartier Jeune, 4 place du

Louvre 75001 Paris

Date : mercredi 15 octobre de 14h00 à 19h00

Déroulé de l’évènement :

●

14h00 : Accueil du public et déambulation stands

(écoles de mode, entreprises proposant des offres

d’emploi, association d’orientations)

●

17h00 : Table ronde avec deux intervenants inspirants / Q&A

●

18h00 : Défilé

de mode M’Panam

●

18h20 : Vente de vêtements (y compris ceux du défilé)

à prix symboliques au profit d’une

association de lutte contre la précarité étudiante

Intervenants sur les stands

et job/stage/alternance dating

L’édition 2025 du Forum des métiers de la mode se tiendra le mercredi 15 octobre 2025 à Quartier Jeunes (QJ), au 4 place du Louvre, Paris 1er.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T19:00:00+02:00

Quartier Jeune 4 place du louvre 75001 Paris