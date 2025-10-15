Venez nombreux à la 3ème édition du Forum des métiers de la mode Quartier Jeune Paris
Venez nombreux à la 3ème édition du Forum des métiers de la mode Quartier Jeune Paris mercredi 15 octobre 2025.
La Mairie de Paris, la Mairie de Paris Centre, Quartier
Jeunes (QJ) et le Collectif de L’Ascenseur s’associent pour proposer une
nouvelle édition autour de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes,
centrée autour des métiers de la mode. Il a pour objectif de porter à la
connaissance du public les différents dispositifs
d’accompagnement proposés par les structures organisatrices, mais aussi
de permettre aux entreprises ayant des
enjeux de recrutement dans le secteur d’aller à la rencontre du public.
Public cible : jeunes franciliens de 16 – 25 ans
Lieu : Quartier Jeune, 4 place du
Louvre 75001 Paris
Date : mercredi 15 octobre de 14h00 à 19h00
Déroulé de l’évènement :
●
14h00 : Accueil du public et déambulation stands
(écoles de mode, entreprises proposant des offres
d’emploi, association d’orientations)
●
17h00 : Table ronde avec deux intervenants inspirants / Q&A
●
18h00 : Défilé
de mode M’Panam
●
18h20 : Vente de vêtements (y compris ceux du défilé)
à prix symboliques au profit d’une
association de lutte contre la précarité étudiante
Intervenants sur les stands
et job/stage/alternance dating
L'édition 2025 du Forum des métiers de la mode se tiendra le mercredi 15 octobre 2025 à Quartier Jeunes (QJ), au 4 place du Louvre, Paris 1er.
Le mercredi 15 octobre 2025
de 14h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Quartier Jeune 4 place du louvre 75001 Paris