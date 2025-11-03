Venez nous rencontrer ! ACTUAL TALENT Balma

Venez nous rencontrer ! Lundi 3 novembre, 06h00 ACTUAL TALENT Haute-Garonne

Bonjour à toutes et à tous

Vous êtes technicien de maintenance, dessinateur BE, chargé d’affaires , dessinateurs projeteur, comptables…?….(F/H)

Nous avons certainement une mission en intérim ou une opportunité en CDI au sein des entreprises du secteur de l’industrie à vous présenter !

Rendez-vous à l’agence le 3 novembre.

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie

Au programme :

✅ Rencontres avec nos recruteurs

✅ Opportunités en CDI et en intérim

✅ Missions pour cadres et experts dès Bac+2

✅ Un moment convivial pour échanger sur votre projet professionnel

Venez nous rencontrer et construisons ensemble la suite de votre parcours dans l’industrie. ✨

Pour encore mieux vous accueillir, merci de confirmer votre rendez vous au 07 56 18 18 45

ACTUAL TALENT 24 avenue Georges Pompidou 3130 BALMA Balma 31130 Vidailhan Haute-Garonne Occitanie

Rencontrons-nous ! Nous vous accompagnons vers l’emploi INTERIM RECRUTEMENT