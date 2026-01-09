VENEZ PARLEZ DU CHANVRE !

Salle des rencontres Pardailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Agriculteurs, curieux ou en reconversion venez découvrir les atouts du chanvre textile et industriel. Une plante durable, rentable et 100 % valorisable, aux débouchés solides.

Conférence suivie d’un buffet convivial.

Le chanvre, une plante aux mille ressources, s’invite au cœur des débats !

Nous vous proposons une réunion technique sur la culture du chanvre avantages, contraintes, opportunités… Cette session est ouverte à toutes les personnes intéressées par la rotation culturale, non seulement pour diversifier leurs revenus, rééquilibrer leurs sols mais aussi s’ouvrir à de nouveaux débouchés. La culture du chanvre une pratique agronomique vertueuse, peu gourmande en eau et éligible à la PAC.

La soirée se clôturera par un buffet convivial, propice aux échanges. .

Salle des rencontres Pardailhan 34360 Hérault Occitanie +33 6 24 74 27 25 calbanese.mairie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a farmer, curious about hemp or looking for a new career path, come and discover the advantages of hemp for textiles and industry. A sustainable, profitable and 100% recoverable plant with solid outlets.

Conference followed by a convivial buffet.

L’événement VENEZ PARLEZ DU CHANVRE ! Pardailhan a été mis à jour le 2026-01-07 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC