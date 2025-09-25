Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents Plaine de l’Isle Verte Soustons

Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents Plaine de l’Isle Verte Soustons jeudi 25 septembre 2025.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Gratuit

2025-09-25

La Maison des parents, des familles est des 1000 premiers jours est un lieu d’échanges et de rencontre pour les futurs parents, les parents et les grands-parents autour de questions liées à la parentalité. Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

La Maison des parents, des familles est des 1000 premiers jours is a place for parents-to-be, parents and grandparents to meet and discuss parenting issues. A play area is available for your children with Aline.

La Maison des parents, des familles est des 1000 premiers jours is a place for parents-to-be, parents and grandparents to meet and discuss parenting issues. A play area is available for your children with Aline.

German : Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents

Das Haus der Eltern, Familien und 1000 ersten Tage ist ein Ort des Austauschs und der Begegnung für werdende Eltern, Eltern und Großeltern zu Fragen rund um die Elternschaft. Für Ihre Kinder wird ein Spielbereich mit Aline angeboten.

Italiano :

La Maison des parents, des familles est des 1000 premiers jours è un luogo d’incontro per futuri genitori, genitori e nonni che possono confrontarsi su temi legati alla genitorialità. È disponibile un’area giochi per i vostri bambini con Aline.

Espanol : Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents

La Maison des parents, des familles est des 1000 premiers jours es un lugar de encuentro para futuros padres, padres y abuelos, en el que se tratan temas relacionados con la crianza de los hijos. Hay una zona de juegos disponible para sus hijos con Aline.

